شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 15-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين بعض الميل الصاعد الطفيف بعد الوصول إلى مشارف هدفنا المنتظر عند 70.00، وطالما أن السعر دون 84.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 70.00 سيدفع السعر للتوجه نحو 52.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط