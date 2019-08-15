الاقتصاد

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما تهبط لمستوى قياسى منخفض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما تهبط لمستوى قياسى منخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما اليوم الخميس إلى مستوى قياسي منخفض دون 2 % في حين انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مع استمرار القلق بشأن التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمى.

 

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أدنى مستوى في حوالي عامين.

 

Advertisements

وفي تعاملات بعد الظهر في سوق نيويورك، سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.475 %، غير بعيد عن مستواه القياسي المنخفض البالغ 1.321 % الذي لامسه في أوائل يوليو 2016.

 

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.916%. وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.467 % وهو أدنى مستوى في حوالي عامين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما تهبط لمستوى قياسى منخفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا