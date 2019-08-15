شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما تهبط لمستوى قياسى منخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما اليوم الخميس إلى مستوى قياسي منخفض دون 2 % في حين انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مع استمرار القلق بشأن التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أدنى مستوى في حوالي عامين.

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وفي تعاملات بعد الظهر في سوق نيويورك، سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.475 %، غير بعيد عن مستواه القياسي المنخفض البالغ 1.321 % الذي لامسه في أوائل يوليو 2016.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.916%. وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.467 % وهو أدنى مستوى في حوالي عامين.