شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تمنح بنك مصر ترخيص مزاولة نشاط تغطية الاكتتابات بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة وافقت اليوم على منح "بنك مصر" ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة.

وقال عمران - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هيئة الرقابة المالية وافقت على منح بنك مصر الترخيص فور استيفاء المستندات المطلوبة، موضحا أنه تم منح الترخيص للبنك مباشرة دون الحاجة لإنشاء شركة جديدة خاصة بهذا النشاط.

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وكانت هيئة الرقابة المالية منحت الأسبوع الماضي "البنك الأهلي" ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالبورصة، في ضوء سياسة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

ويأتي دخول البنك الأهلي وبنك مصر في مجال الترويج والاكتتابات بالبورصة، في ضوء التوقعات الإيجابية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة لتنشيط برنامج الطروحات.