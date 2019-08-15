شكرا لقرائتكم خبر عن البيزو الأرجنتينى ينهى جلسة التداول مرتفعا 4.88% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى البيزو الأرجنتيني جلسة التداول مرتفعا 4.88% عند 57.4 مقابل الدولار الأمريكي. وأغلق البيزو منخفضا 7.14% أمس الأربعاء عند 60.2 للدولار بعد تقلبات سجلها على مدى ثلاثة أيام تسبب فيها فوز فرنانديز الذي فاق التوقعات في انتخابات تمهيدية يوم الأحد الماضي.

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