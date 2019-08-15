الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض السجائر.. والعضو المنتدب يكشف أسباب الزيادة الجديدة

كتب: ضياء السقا

رفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أسعار بعض أصناف منتجاتها من السجائر، بنسبة تتراوح بين 4.5% إلى 6%.

وقالت الشركة في بيان لها الخميس، إنه تم زيادة صنف سجائر مونديال بأنواعه، من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

كما تم رفع أسعار سجائر "بلاك ليبول" من 22 جنيها إلى 23 جنيها، بزيادة جنيه واحد أيضا.

وأكدت الشرقية للدخان إن هذه الزيادة تأتي وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017.

من جانبه، قال هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في تصريحات صحفية، إن الزيادة الجديدة في أسعار النوعين السابق ذكرهم، ترجع إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، وزيادة أجور العمالة ومدخلات الإنتاج.

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وشدد أمان على أن الزيادة في صنفين فقط وليست باقي الأصناف.