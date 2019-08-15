الذهب يصعد من جديد لأعلى سعر في تاريخ مصر

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب من جديد في الأسواق المصرية، الخميس 15 أغسطس، بقيمة 8 جنيهات، مقارنة بالأربعاء.
وكانت أسعار الذهب، قد تراجعت الأربعاء، بقيمة 8 جنيهات، حيث سجل عيار 21، 692 جنيها للجرام.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الخميس، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 700 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الخميس، وشهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 5.62 دولار بنسبة 0.37% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1521.98 دولار في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:
عيار 18 بـ 600 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 700 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 800 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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