شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع احتياطى تونس الأجنبى لأعلى مستوياته خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى 17.2 مليار دينار بما يعادل 96 % من الواردات لأول مرة منذ نحو عامين مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة وفتح مكاتب صرف للعملة الأجنبية هذا العام.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي أنه في نفس الفترة من العام الماضي، كان احتياطي تونس من العملة الأجنبية 10.97 مليار دينار ، وكشفت الأرقام أن عائدات السياحة نمت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 2.7 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

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وتتوقع تونس استقبال حوالي تسعة ملايين سائح لأول مرة بعد ان بدأت صناعة السياحة في التعافي من آثار هجمات متشددين استهدفت سياحا في 2015.

وقال مسؤولون ، إن فتح 25 مكتب صرف عملة أجنبية هذا العام ساهم في رفع المخزون من العملة الأجنبية بشكل نسبي ، مؤكدين أن عمليات شراء العملة من هذه المكاتب في شهر يونيو بلغت سبعة مليارات دينار مقابل خمسة مليارات في شهر مايو.

ووافق البنك المركزي ، على الترخيص لعشرين مكتبا جديدا أيضا سيدخلون حيز النشاط قريبا بغاية تسهيل عمليات الصرف واستقطاب مزيد من العملة من السوق السوداء.