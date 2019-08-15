شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى الدين العام للأردن 4.4% بقيمة 39.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% إلى 28.07 مليار دينار (39.5 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.
وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الخميس أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية يونيو الماضي بلغ 15.6 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار ، ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
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