شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر سلبياً بعد خسائرها الفادحة أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على نحو سلبي في محاولة لالتقاط الأنفاس بعد الخسائر الحادة التي سجلتها بالأمس.



وكانت "وول ستريت" قد تتعرضت الأربعاء لمبيعات مكثفة بفعل مخاوف الأسواق من ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة بعد ظهور علامة فترات الركود السابقة ألا وهي انقلاب منحنى العائد على السندات.

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وكشفت بيانات حكومية أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت 0.7% في يوليو/تموز، بينما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة بنحو تسعة آلاف غلى 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وتسود حالة من الترقب الحذر في الأسواق العالمية وسط مؤيد ومعارض لإشارة الركود حيث ترى رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" أن انقلاب منحنى العائد ربما يكون إشارة خاطئة هذه المرة حيث أن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لتجنب الركود.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 25433 نقطة بعد خسائر أمس بلغت 800 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2838 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 7744 نقطة.