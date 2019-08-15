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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين ينخفض مع عودة الضغوط على بعض المعادن والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتين خلال تداولات اليوم مع عودة الضغوط على بعض المعادن النفيسة وهدوء الأسواق العالمية في أعقاب الخسائر الحادة للأسهم نتيجة مخاوف الركود الاقتصادي بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وتواجه شركات التعدين والتنقيب عن البلاتين وغيره من المعادن الصناعية تحدياً في الفترة الحالية التي تتزامن مع تفاوض الصناعة مع الاتحادات العمالية من اجل زيادة الأجور.
وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.
وكان المستثمرون قد أقبلوا أمس على المعادن النفيسة تحوطاً في مواجهة المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأكبر في العالم عقب انقلاب منحنى العائد على السندات الأمر الذي دفع الأسواق لخسائر فادحة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاتين بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 840.5 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر اليوم عند 848.5 دولار وأقل سعر عند 833.6 دولار.
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