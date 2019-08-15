شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع بفعل مخاوف الركود العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود ، بالإضافة إلى تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد زيادة المخزونات التجارية للأسبوع الثاني على التوالي ،واستقرار إنتاج النفط قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 12:25بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.85$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.30$ ،وأدنى مستوي 53.79$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 58.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.08$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 59.40$ ،وأدنى مستوي 57.70$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 3.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.2% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ،وبعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الصين وأوروبا.

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انقلب منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2007، مع تداول عائدات سندات الخزانة لأجل عامين أعلى من عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ،ويعد هذا الأمر علامة على أن الاقتصاد الأمريكي من المحتمل أن يدخل فى ركود خلال الفترة القادمة.

وأدت سلسلة من البيانات الضعيفة فى الصين وأوروبا يوم الأربعاء إلى موجة جديدة من المخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي ،والتي اتسع نطاقها اليوم الخميس مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 9 آب/أغسطس، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.5مليون برميل.

واستقر إنتاج النفط الأمريكي دون أي تغيير يذكر عند إجمالي 12.3 مليون برميل، بالقرب من مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا.