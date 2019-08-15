شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية أفضل من التوقعات فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر تموز/يوليو مرتفعة بمقدار 0.7% ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.3% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 0.4%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 1.0% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.3% بعد التعديل من ارتفاع بنسبة 0.4% ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.