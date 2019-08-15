شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل سيطرة القوي البيعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع سيطرة القوي البيعية على سوق التشفير خلال الفترة الحالية ، خاصة بعد تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة أكبر سوق عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 13.08$ بما يعادل نسبة 7.0% إلى 173.35$ الأدنى منذ 11 أيار/مايو الماضي ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 186.43$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 189.06$.

فقدت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم"الايثريوم" يوم الأربعاء نسبة 10.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي،وبأكبر خسارة يومية منذ 16 تموز/يوليو الماضي ، بعد التخلي عن الحاجز النفسي عند 200$.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس نحو 14 مليار$ إلى إجمالي 253 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 تموز/يوليو ، مع استمرار هبوط معظم العملات الرئيسية فى السوق.

تسيطر القوي البيعية على سوق التشفير فى الوقت الحالي ، وسط ضعف الأخبار الإيجابية بالسوق ،وتجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة أكبر سوق رقمية فى العالم.

تجددت تلك المخاوف بعد قرار التأجيل الجديد الصادر من لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC حيال الموافقة أو رفض إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF.

صدر القرار رسميا الاثنين 12 آب/أغسطس ،ويعتبر هذا التأجيل هو الثالث خلال هذا العام ، بعد تأجيل فى آذار/مارس ثم تأجيل أخر فى أيار/مايو.