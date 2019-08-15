شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى ثلاثة أيام مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة خلال تموز/يوليو.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى97.92 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.95 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.04 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 98.05 نقطة ،مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات ، ليتداول للمرة الأولى منذ عام 2007 بأقل من عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، فى علامة تحذيرية قوية على قرب حدوث ركود اقتصادي وشيك فى الولايات المتحدة.

الأمر الذي دفع المستثمرين مرة أخرى إلى العزوف عن شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع ، والتركيز على شراء الأصول الآمنة والعملات ذات العائد المنخفض.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، سلبية تلك البيانات سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% خلال تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 0.4% فى حزيران/يونيو ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% بنفس القراءة السابقة.