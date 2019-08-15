شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 6 أشهر بفعل خسائر السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأدنى مستوى فى ستة أشهر ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ،وخسائر سوق السندات الأمريكية التي زادت مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.9% حتى الساعة 11:27 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ شباط/فبراير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.7% ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أشهر ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

لا يزال المستثمرين فى معظم الأسواق المالية تحت وطأة مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ، خاصة مع توالي البيانات المخيبة للآمال من الصين وأوروبا ،وحالة عدم اليقين تجاه تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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انقلب منحي عائد سندات الخزانة الأمريكية مع تداول عائد السندات لأجل عشر سنوات أقل من عائد سندات لأجل عامين ،الأمر الذي ينذر بقرب دخول الاقتصاد الأمريكي فى ركود محتمل.

انقلاب المنحي يحدث للمرة الأولى فى الولايات المتحدة منذ عام 2007 ،الأمر الذي زاد من مخاوف الركود الاقتصادي ،حيث ارتفاع عائدات السندات ذات الأجل الأقصر عن معدل السندات ذات الأجل الأطول يسفر كتحذير من حدوث ركود وشيك.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 2.9% ، بعد التطورات الأخيرة فى سوق السندات الأمريكية.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.9% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.2 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.1%.