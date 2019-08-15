شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه استنادا على هبوط عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لتقترب من ملامسة أعلى مستوى فى ست سنوات ، استنادا على عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل الهبوط الحاد فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% حتى الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,520.22$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,516.62$،وسجلت أعلى مستوي 1,524.24$ ، وأدنى مستوي 1,507.91$.

أنهي معدن الذهب تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة واحد بالمئة ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,534.97$ للأونصة.

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وتحققت مكاسب الأمس عقب بيانات ضعيفة فى الصين وأوروبا ،جددت المخاوف حيال ركود الاقتصاد العالمي ،وزادت من عمليات شراء أصول الملاذات الآمنة.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات ، لتتداول للمرة الأولى فى 12 عاما دون عائد سندات الخزانة لأجل عامين ،وانقلاب منحني العائد حاليا علامة قوية على احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي فى ركود خلال الفترة القادمة.

والتطورات الراهنة فى سوق السندات الأمريكية ، تأتي فى ظل تزايد المخاطر العالمية والمحلية المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ،والتي قد تجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي على إجراء المزيد من التخفيضات فى معدلات الفائدة لمواجهة تلك المخاطر.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 7.63 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 844.29 طن متري.