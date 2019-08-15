شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلي عن 10,000$ مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ مستويات طلب العملة المشفرة كملاذ آمن ، خاصة بعد التطورات الإيجابية حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف التنظيمية بعد تأجيل القرار الخاص بصناديق البتكوين المتداولة فى البورصة.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 555$ بما يعادل نسبة 5.5% إلى 9,467$ الأدنى منذ 30 تموز/يوليو، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,022$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,203$.

أنهت أسعار البتكوين تعاملات الأربعاء منخفضة بنسبة 7.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 16 تموز/يوليو الماضي ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس نحو 14 مليار$ إلى إجمالي 253 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 تموز/يوليو ، مع استمرار هبوط معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

سجل البتكوين الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 12,325$ لكل وحدة بتكوين ، مع تسارع عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،عقب هبوط حاد فى قيمة اليوان الصيني وتدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

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وقال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال إن ظروف الاقتصاد العالمي و الاضطرابات الجيوسياسية ،خاصة الحرب التجارية العالمية ،قد أعطت ثباتا حقيقيا لارتفاع البتكوين الأخير.

وبعد التطورات الإيجابية الأخيرة ،والتقدم فى طريق إحراز اتفاق تجاري شامل بين واشنطن وبكين ، سرعان ما ضعف الطلب مرة أخرى على البتكوين كملاذ آمن.

أجل الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار$ ،والتي كان مقرر تطبيقها فى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

ويعد هذا الإعلان بمثابة تقديم الولايات المتحدة بعض التنازلات فى حربها التجارية الشراسة مع الصين ،وعلامة إيجابية على قرب التوصل لاتفاق تجاري شامل بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وبخلاف تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ، زادت الضغوط السلبية بسوق التشفير ، مع تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق تشفير فى العالم " ، عقب تأجيل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ، قرار إدراج وتداول ثلاثة من صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF لفترة زمنية جديدة.