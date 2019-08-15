شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لمبيعات التجزئة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني مع افتتاح تعاملات السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور مبيعات التجزئة البريطانية خلال تموز/يوليو ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2060$ من سعر الافتتاح 1.2057$ ،وسجل أعلى سعر 1.2063$ وأدنى سعر 1.2050$.

فقد الجنيه بالأمس أقل من 0.1% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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سجل الجنيه الإسترليني يوم الاثنين فى مطلع تعاملات الأسبوع أدنى مستوى فى 31 شهرا مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2015$ ، عقب بيانات يوم الجمعة التي أظهرت انكماش مخرجات القطاعات الصناعية البريطانية خلال حزيران/يونيو ، وركود الاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2012.

عززت تلك البيانات مع المؤشرات القوية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من احتمالات قيام المركزي البريطاني بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة خلال هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور مبيعات التجزئة البريطانية خلال تموز/يوليو ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث بعد ركوده خلال الربع الثاني ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر مبيعات التجزئة بحلول الساعة 08:30 جرينتش المتوقع انخفاضا بنسبة 0.3% شهريا خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 1.0% فى حزيران/يونيو ،ومع استبعاد مبيعات السيارات المتوقع انخفاض بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.9%.