شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار أمام الين مستكملاً العمليات التصحيحية في أعقاب أفضل أداء يومي له في قرابة عام ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية مستكملاً العمليات التصحيحية بعد أن ارتفع الثلاثاء الماضي بأكثر من الواحد بالمائة موضحاً أفضل أداء يومي له منذ 28 من آذار/مارس من عام 2018 أمام الين الياباني في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 105.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.91، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.73، بينما حقق الأعلى له عند 106.03.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 3.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات عند 3.6%، ومقابل ارتفاع 2.0% في أيار/مايو الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.8% مقابل 4.1% في القراءة السنوية الأولية السابقة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 1.6% في الربع الأول الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 3.4% في الربع الأول، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 212 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دول صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 21.8 في تموز/يوليو الماضي، وصدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 2.1 مقابل 4.3 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 77.8% مقابل 77.9% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 66 مقابل 65 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في أيار/مايو.

ونود الإشارة، لكون انقلاب منحنى العائد على السندات الأمريكية لأول مرة منذ عام 2007 وانكماش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو 0.1% خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت أقل وتيرة نمو في منذ عام 2002 خلال تموز/يوليو الماضي أمس الأربعاء.

قد أتاح المجال لدخول الين الياباني الذي يعتمده المستثمرين كملاذ آمن في عمليات تصحيحية لخسائره الثلاثاء الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي جدد الآمال في حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين.