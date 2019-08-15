شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية اللايتكوين للجلسة الرابعة على التوالي بنحو 3% للأدنى لها في أكثر من ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بقرابة الثلاثة بالمائة أو بقرابة 2.1$ اليوم الخميس لنشهد الأدنى لها منذ الثامن من أيار/مايو الماضي مستكملة مسيرات الأسبوع الماضي في الارتداد من الأعلى لها في شهر أعلى حاجز 100$ والتي سرعان ما ارتدت منها مرة أخرى عقب خفض مكافأة التعدين عليها في مطلع الأسبوع الماضي بنحو النصف من 25 لايتكوين أي ما يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:37 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.75% إلى مستويات 73.54$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 76.03$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 71.22$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 77.30$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.68$ مليار.

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هذا تعكس اللايتكوين ارتدادها للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$، موضحة خسائر أسبوعية تفوق 18% لتستكمل مسيرات الأسبوع الماضي في التراجع والتي فاقت 3% بعد أن تم خفض مكافأة التعدين عليها، الأمر الذي يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

وفي نفس السياق، تتكبد اللايتكوين أيضا حالياً خسائر شهرية تفوق 25% بعد أن تلاشت المكاسب التي حققتها في مطلع الأسبوع الماضي في أعقاب التذبذب الذي شهدته بالتزامن مع خفض حافز التعدين عليها بنحو النصف، لتستكمل أيضا مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$.