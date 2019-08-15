شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفضة بالقرب من الأعلى في أكثر من عام ونصف مع تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 13 من آب/أغسطس الجاري، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 26 من كانون الثاني/يناير من عام 2018 وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.64% لتتداول حالياً عند 17.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.19$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.28$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 97.91 مقارنة بالافتتاحية عند 97.95.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 1.6% في الربع الأول الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 3.4% في الربع الأول، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 212 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.

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كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دول صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 21.8 في تموز/يوليو الماضي، وصدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 2.1 مقابل 4.3 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 77.8% مقابل 77.9% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 66 مقابل 65 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء كسر العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام لفترة وجيرة سعر الفائدة على سندات الخزانة ذات أمد عامين للأسفل لأول مرة منذ عام 2007، ما يعكس عرض عائد أعلى على تمويل الخزانة الأمريكية على المدى القصير عن المدى الطويل، الأمر الذي آثار القلق حيال ركود اقتصادي يلوح في الآفاق لأكبر اقتصاد في العالم.

كما تابعنا أيضا بالأمس انكماش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو 0.1% خلال الربع الثاني، وجاء ذلك عقب ساعات من كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت أقل وتيرة نمو في منذ عام 2002، وذلك مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة وارتفاع معدلات البطالة خلال تموز/يوليو الماضي، مما عزز مخاوف المستثمرين حيال أداء الاقتصاد العالمي في ظلال الحمائية التجارية.

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية 10% على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك على قرار التأجيل بأنه يهدف لدعم التسوق في موسم عطلات الكريسمس، مع أعربه عن كون الاتصالات مع الجانب الصيني كانت بناءة مؤخراً.