شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات مطقية اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1151 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1139 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1152، بينما حقق الأدنى له عند 1.1135.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 1.6% في الربع الأول الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 3.4% في الربع الأول، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 212 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دول صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 21.8 في تموز/يوليو الماضي، وصدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 2.1 مقابل 4.3 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 77.8% مقابل 77.9% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 66 مقابل 65 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في أيار/مايو الماضي.