شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتداد خام نيمكس من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس الجاري وتوالي ارتداد خام برنت من الأعلى له منذ الخامس من هذا الشهر متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الخامس من الشهر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 04:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.05% لتتداول عند مستويات 54.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.90$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر 0.10% لتتداول عند 59.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.07$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 97.93 مقارنة بالافتتاحية عند 97.95.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 1.6% في الربع الأول الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 3.4% في الربع الأول، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 212 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دول صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 21.8 في تموز/يوليو الماضي، وصدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 2.1 مقابل 4.3 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 77.8% مقابل 77.9% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 66 مقابل 65 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في أيار/مايو الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط تقلص الفائض إلى 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر مقابل 2.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى عجز 2.5 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 440.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات أعلى 3% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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هذا وقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون انقلاب منحنى العائد على السندات الأمريكية وانكماش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو 0.1% خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت أقل وتيرة نمو في منذ عام 2002 خلال تموز/يوليو الماضي أمس الأربعاء، قد أثقل على أداء أسعار النفط لتدخل في عمليات تصحيحية عقب ارتفاعها الثلاثاء الماضي بأكثر من أربعة بالمائة.

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الثلاثاء عن تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية 10% على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك على قرار التأجيل بأنه يهدف لدعم التسوق في موسم عطلات الكريسمس، مع أعربه عن كون الاتصالات مع الجانب الصيني كانت بناءة مؤخراً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب وزير النفط الكويتي خالد الفاضل عن كون المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مبالغ فيها وأن تلك المخاوف تؤثر على التوقعات حيال الطلب العالمي على النفط، موضحاً أن الطلب العالمي على النفط في الوقت الراهن يعد مقبول وأنه من المفترض أن يشهد نمو خلال الأشهر المقبلة.

كما نوه وزير النفط الكويتي الفاضل الاثنين الماضي لكون بلاده خفضت إنتاجها النفطي خلال تموز/يوليو 60% أكثر من المطلوب منها وفقاً لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، والذي يقتدي بخفض الإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء في أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020.

ونود الإشارة، لكون تصريحات الوزير الكويتي الفاضل، جاءت في أعقاب تنامي قلق الأسواق من جراء تصاعد حدة الحرب التجارية الجارية بين أكبر مستهلكان للطاقة عالمياً وبعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري والمقبل إلى 1.1 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2019 وإلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى إجمالي 764 منصة خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر، لتعكس تراجعها للأسبوع السادس على التوالي وتراجعها للأسبوع الثاني على التوالي بنفس العدد، موضحة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ آذار/مارس الماضي والأدنى لها في قرابة عامين.