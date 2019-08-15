شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على في مجملها سلبية بقيادة أسهم القطاع المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الخميس مع قيادة أسهم القطاع المالي لمسيرات الخسائر في أعقاب انقلاب منحنى العائد على السندات الأمريكية، لنشهد تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج استقرار إيجابي عقب استئناف الرحلات الجوية التي تعطلت في مطلع هذا الأسبوع بسبب الإضرابات هناك.

هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء كسر العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام لفترة وجيرة سعر الفائدة على سندات الخزانة ذات أمد عامين للأسفل لأول مرة منذ عام 2007، ما يعكس عرض عائد أعلى على تمويل الخزانة الأمريكية على المدى القصير عن المدى الطويل، الأمر الذي آثار القلق حيال ركود اقتصادي يلوح في الآفاق لأكبر اقتصاد في العالم.

كما تابعنا أيضا بالأمس انكماش الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو 0.1% خلال الربع الثاني، وجاء ذلك عقب ساعات من كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت أقل وتيرة نمو في منذ عام 2002، مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة وارتفاع معدلات البطالة خلال تموز/يوليو الماضي، مما عزز مخاوف المستثمرين حيال أداء الاقتصاد العالمي في ظلال الحمائية التجارية.

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ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي عن تأجيل موعد تفعيل فرض تعريفات جمركية 10% على واردات أمريكا من بعض السلع الصينية حتى 15 من كانون الأول/ديسمبر، والتي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك على قرار التأجيل بأنه يهدف لدعم التسوق في موسم عطلات الكريسمس مع أعربه عن كون الاتصالات مع الجانب الصيني كانت بناءة مؤخراً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.18% ليخسر 17.62 نقطة ويصل إلى المستوى 1,481.88، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.21% ليخسر هو الأخر 250.21 نقطة ويصل إلى المستوى 20,404.92.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.64% ليخسر 23.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,658.92، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.74% ليخسر هو الأخر 20.87 نقطة ويصل إلى المستوى 2,788.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.02% ليربح 5.67 نقطة ويصل إلى المستوى 25,307.95، بينما تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 1.10% ليخسر 118.85 نقطة ويصل إلى المستوى 10,730.90، كما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا 2.20% ليخسر هو الأخر 144.80 نقطة ويصل إلى المستوى 6,451.10.