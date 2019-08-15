شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له عقد من الزمان أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.46% إلى مستويات 0.6779 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6748، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في خلال تداولات الجلسة عند 0.6788، بينما حقق الأدنى له عند 0.6746.

هذا وقد تابعنا حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل في المؤتمر السنوي للمخاطر تحت عنوان "مخاطر على التوقعات" في سيدني، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 3.5% مقابل 3.2% في تموز/يوليو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت استقرار معدلات البطالة عند 5.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بواقع 41.1 ألف مقابل تراجع 2.3 ألف في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 14.2 ألف.

Advertisements

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 1.6% في الربع الأول الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 3.4% في الربع الأول، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 212 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دول صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 21.8 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 2.1 مقابل 4.3 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ النمو إلى 77.8% مقابل 77.9% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 66 مقابل 65 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في أيار/مايو الماضي.