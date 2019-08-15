البيزو الأرجنتيني يلتقط أنفاسه بعد ثلاث جلسات من خسائر حادة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجل يمسك أوراق بيزو أرجنتيني في بوينس ايرس

استرد البيزو الأرجنتيني المنهك بعض خسائره التي مني بها في الأيام القليلة الماضية ليصعد أكثر من 5 في المئة في بداية التعاملات يوم الخميس بعد أن خسر حوالي ربع قيمته في أعقاب نتيجة مفاجئة لانتخابات أولية يوم الأحد ألقت البلاد مجددا في فوضى اقتصادية.

وبدأ البيزو التهاوي بعد أن فاز ألبرتو فرنانديز المرشح الرئاسي، الذي يمثل يسار الوسط، على الرئيس ماوريسيو ماكري المنتمي ليمين الوسط، في انتخابات الأحد.

لكن البيزو تجاوز منعطفا فيما يبدو يوم الخميس مرتدا عن ثلاث جلسات من خسائر مؤلمة وصعد 5.61 بالمئة إلى 57 مقابل الدولار الأمريكي، حسبما قال متعاملون أرجعوا المكاسب إلى إقبال المستثمرين على شراء العملة التي أصبحت رخيصة.

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وكان البيزو أغلق يوم الأربعاء منخفضا 7.14 بالمئة عند 60.2 للدولار.

وأعلن ماكري سلسلة تخفيضات في الضرائب للعمال الأقل دخلا وحزمة إجراءات لدعم الرعاية الاجتماعية يوم الأربعاء في تحول محرج لرئيس تولى السلطة في 2015 على وعود بخفض الدعم العام وتصحيح ما سماه سنوات من الإدارة اليسارية السيئة للاقتصاد.