شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة غير متوقعة بمبيعات التجزئة البريطانية في يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت مبيعات التجزئة البريطانية على نحو غير متوقع في يوليو بدعم من نمو قوي في الإنفاق عبر الإنترنت خلال ثلاثة أعوام، مما يشير إلى أن المستهلكين يواصلون دعم الاقتصاد قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الخميس إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية زادت 0.2 % مقارنة مع متوسط التوقعات بانخفاضها 0.2 % في استطلاع رأي خبراء اقتصاد أجرته رويترز وفي أعقاب زيادة 0.9 % في يونيو.

وبالمقارنة مع يوليوعام 2018، زادت مبيعات التجزئة 3.3 % لتتباطأ عن نمو قوي في يونيو بنسبة 3.8 %.

وأشار استطلاع رويترز إلى أن النمو السنوي للمبيعات من المتوقع أن يبلغ 2.6 %.

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وحتى الآن تخطى المستهلكون على نحو سلس تأثير الانفصال المرتقب عن الاتحاد الأوروبي بفضل التضخم المتواضع ونمو الأجور بأسرع وتيرة في 11 عاما.

ودعم هذا خامس أكبر اقتصاد عالمي في وقت تقلص خلاله العديد من الشركات استثماراتها بفعل تصاعد الضبابية المتصلة بانفصال بريطانيا.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.5 % في ثلاثة شهور حتى يوليو وهي أقل زيادة منذ بداية العام الحالي وتعكس انخفاض أحجام المبيعات في مايو.

وقفزت المبيعات عبر الإنترنت 6.9 % على أساس شهري في أكبر زيادة من حيث الحجم منذ مايو عام 2016.