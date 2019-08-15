شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس في الوقت الذي بدد فيه ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو ونتائج أعمال قوية لوول مارت المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد بالعالم، بينما تسببت تقارير مختلفة بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في استمرار قلق المستثمرين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 34.83 نقطة أو 0.14% إلى 25514.25 نقطة ، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.60 نقطة أو 0.20 % إلى 2846.20 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 16.26 نقطة أو 0.21% إلى 7790.20 نقطة.