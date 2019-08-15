شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250 .9 مليار جنيه بمتوسط عائد 959 .17%، فيما بلغ أعلى عائد 009 .18%، وسجل أقل عائد 7 .17%.

وأشارت الوزارة ، إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 750 .9 مليار جنيه بمتوسط عائد 496 .17%، في حين سجل أعلى عائد 55 .17%، وأقل عائد 17%.