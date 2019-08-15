شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة: مرشح الرئاسة الأرجنتينى: البيزو عند مستوى 60 للدولار 'يبدو جيدا' والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرشح الأوفر حظا للرئاسة في الأرجنتين ألبرتو فرنانديز المنتمي ليسار الوسط في مقابلة مع إذاعة ميتر المحلية، إن البيزو عند مستوى 60 للدولار "يبدو جيدا".

وقال متعاملون إن البيزو أغلق منخفضا 7.14% أمس الأربعاء عند 60.2 للدولار بعد تقلبات سجلها على مدى ثلاثة أيام تسبب فيها فوز فرنانديز الذي فاق التوقعات في انتخابات تمهيدية يوم الأحد الماضي.