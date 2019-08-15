شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممى: ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر فى البحرين بنهاية 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أممى أن الاستثمار الأجنبى المباشر عاود الارتفاع فى البحرين بعد انخفاض عامى 2015 و2016.

وقال تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم اللمتحدة أن البحرين جذبت نحو 1.515 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2018 مقارنة ، بجذب 1.426 مليار دولار عام 2017 .

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وذكر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بشكل كبير بين عامى 2015 و2016 فى البحرين ،حيث سجلت على التوالى 65 مليون دولار و243 مليون دولار فقط ،فى حين بلغت الاستثمارات نحو 1.519 مليار دولار عام 2014

وسجلت البحرين – بحسب التقرير - أعلى ارتفاعا فى جذب الاستثمار عام 2013 حيث حققت 3.729 مليار دولار.