شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع بسبب جنى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود هامشى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط عمليات جنى أرباح بعد الصعود الكبير خلال آخر جلستين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.541 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 175 مليون ورقة مالية بقيمة 751 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.15% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.19%، والعرب على 6.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.43%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 91.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 47.5 مليون جنيه، 439 ألف جنيه، 2.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14295 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2117 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 17556 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 540 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 81 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.