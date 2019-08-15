شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع" تنهي طرح صكوك بقيمة 135 مليون دولار لصالح "ذا فيرست جروب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة شعاع كابيتال عن توليها بنجاح مهام المنظم الحصري لطرح صكوك بقيمة 135 مليون دولار لصالح شركة ذا "فيرست جروب" ببورصة لندن.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إنه تم طرح الصكوك على مستوى عملاء "شعاع" المؤلفة من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك المستثمرين المؤهلين، وهو ما يمثل الإصدار الأحدث من سلسلة الإصدارات التي تم تنظيمها بواسطة شعاع.

وأوضحت أنه سيكون لهذه العملية أثر إيجابي على النتائج المالية للربع الثاني.

ويتضمن الإصدار اصكوك إجارة مدعومة بححزمة مضمونة من الأصول العقارية والتدفقات النقدية مع هيكلية إطفاء تبدأ من العام الثالث.

وبحسب البيان، يوفر هذا الإصدار لشركة "ذا فيرست جروب" رأس مال النمو اللازم لتنفيذ سلسلة من المشاريع ومواصلة توسيع أعمالها في دولة الإمارات وخارجها.

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وكان مساهمو "شعاع كابيتال" قد أقرو، خلال يوليو الماضي، الموافقة على صفقة الاندماج المقترحة مع مجموعة أبوظبي المالية.

وسعت مجموعة أبوظبي المالية للاستحواذ على شركة شعاع كابيتال في عملية اندماج عكسي، وتحدث عملية الدمج العكسي عند استحواذ شركة خاصة غير مدرجة على حصة الأغلبية في شركة مساهمة عامة مدرجة.

والاستحواذ العكسي هو أن تقوم شركة خاصة بإدراج أسهمها في السوق بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة عامة. ويتيح هذا للشركات بأن تصبح مدرجة في البورصة دون إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة جققت صافي خسارة عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 31.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 14.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 56.5 مليوم درهم خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقابل صافي ربح بلغ 26.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.