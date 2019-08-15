شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الشارقة يعتزم إصدار سندات بـ 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم بنك الشارقة المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية إصدار سندات مقومة بالدولار في وقت لاحق من هذا العام بغية سداد ديون حالية.

ويخطط البنك لجمع حوالي 500 مليون دولار في عملية طرح من المرجح، أن تتم في سبتمبر أو أكتوبر.

وأشارت مصادر إلى أنه ينتظر موافقة الجهات التنظيمية ويريد استخدام عائدات الإصدار في تسوية سندات تستحق في يونيو من العام المقبل، بحسب صحيفةالخليج.

وكشفت النتائج المالية لبنك الشارقة، في وقت سابق عن ارتفاع أرباحه خلال العام 2018 بنسبة 33% بالغا 352 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 265 مليون درهم خلال العام 2017.