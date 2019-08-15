شكرا لقرائتكم خبر عن الادخار بالسعودية يسجل النمو الفصلي الرابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت قيمة الادخار الإجمالية بالسعودية الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل النمو الرابع على التوالي على أساس ربع سنوي.

وبلغت قيمة الادخار الإجمالية بالسعودية في تلك الفترة نحو 251.8 مليار ريال، وذلك بما يعادل 35.05% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 718.5 مليار ريال للفترة ذاتها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنسبة 2.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفع بنحو 19.35 مليار ريال.

Advertisements

والإدخار الإجمالي في المملكة خلال الربع الأول سجل نموا بـ2.8% بما يعادل 6.89 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2018 البالغ نحو 244.9 مليار ريال.

وسجل الادخار خلال الربع الأول من العام الجاري، أعلى ادخار في ربعين، فيما يعد حجم الادخار خلال الربع الأول من عام 2017 أعلى حجم ادخار ربعي بقيمة 394.4 مليار ريال وذلك بحسب البيانات التاريخية المتوفرة.

والادخار هو متغير اقتصادي رئيس يمثل الفرق بين الدخل المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي، وهو بند التوازن في حساب استخدام الدخل ضمن مجموعة الحسابات الجارية.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الذي يشمل القطاعين الخاص والحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3.7%، ليبلغ 436.44 مليار ريال مقابل 420.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2018.