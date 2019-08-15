شكرا لقرائتكم خبر عن الناقلات الإماراتية تتسلم 17 طائرة جديدة في 7 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلمت شركات الطيران الإماراتية: "الاتحاد للطيران"، و"طيران الإمارات"، و"فلاي دبي"، و"العربية للطيران"، 17 طائرة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصنعي الطائرات "بوينج"، و"إيرباص"، أن الناقلات الوطنية، تسلمت 9 طائرات جديدة من طراز "بوينج"، و8 طائرات من طراز "إيرباص".

وتسلمت "الاتحاد للطيران" 11 طائرة جديدة، منها 3 طائرات من طراز "إيرباص A350-1000" و8 طائرات من طراز "بوينج دريملاينر"، بحسب صحيفة الخليج.

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وذلك موزع على 6 طائرات "بوينج 9-787" إضافة إلى طائرتين من طراز "بوينج 10-787".

وتسلمت "طيران الإمارات" 3 طائرات من طراز "A380" ليرتفع عدد طائراتها من هذا الطراز إلى 112 طائرة.

وتسلمت "العربية للطيران"، طائرتين جديدتين من طراز "إيرباص A321 نيو"، بينما تسلمت "فلاي دبي" طائرة واحدة من طراز "737 ماكس".