شكرا لقرائتكم خبر عن "إكسبو دبي" يمنح عقوداً بـ 3.4 مليارات درهم للشركات الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد مكتب "إكسبو 2020 دبي" بأن الحدث الدولي يشكل منصة مثالية للأعمال التجارية، تولي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى أوائل مايو 2019.

وبلغ عدد المورّدين المسجلين لتنفيذ أعمال مع "إكسبو 2020 دبي"، أكثر من 37.400 ألف مورّد من 151 بلداً، ويشمل هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي مازالت لها أولوية في الفوز بالعقود، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأضاف "المكتب" أن 56% من جميع عقود "إكسبو 2020 دبي" جرت ترسيتها على شركات صغيرة ومتوسطة.

Advertisements

ولفت إلى أن حجم استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من العقود المباشرة وغير المباشرة والمناقصات، حتى الآن، بلغ ما قيمته 3.41 مليارات درهم، بما يدعم هدف "إكسبو 2020 دبي"، المتمثل في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة.

وأكّد نحو 195 دولة مشاركتها، ما يجعله الإكسبو الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن.

وأكدت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب "إكسبو 2020 دبي" في وقت سابق إن إكسبو سيمول كاستثمار حكومي من واقع حقوق الملكية، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية 25 مليار درهم.

ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.