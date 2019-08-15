شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع يظهر تفاؤلا بمستقبل الأعمال بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف استطلاع للرؤساء التنفيذيين عن دولة الإمارات، أجرته مجموعة أكسفورد للأعمال ضمن أحدث إصدار من مؤشر الأعمال، عن نظرة إيجابية حول ظروف الأعمال المحلية بدولة الإمارات.

وأوضح الاستطلاع، الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أن ذلك يتماشى مع أدلة كثيرة على أن المستقبل الاقتصادي لدولة الإمارات في تحسُّن، وذلك رغم الاتجاهات العالمية الصعبة.

وأجرت مجموعة الأبحاث والاستشارات العالمية أكثر من 100 مقابلة شخصية لاكتساب نظرة شاملة على معنويات العمل عبر القطاعات الاقتصادية في الإمارات.

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وقال حوالي 64% من قادة الأعمال الذين تمت مقابلتهم، إنهم متفائلون وصرح بعضهم أنهم متفائلون بشكل كبير فيما يتعلق ببيئة الأعمال في البلاد خلال الـ 12 شهراً القادمة.

وعلى الرغم من أن النسبة انخفضت قليلاً من 67% المسجلة في الإصدار الأخير للمسح الذي تم نشره في يناير، إلا أن نسبة المستجيبين الذين أجابوا بشكل تشاؤمي أو تشاؤمي للغاية انخفض بشكل كبير من 24% إلى 9%.

وهناك عدة عوامل تساعد في تعزيز نمو القطاع الخاص، فإجراءات التحفيز التي كشفت عنها أبوظبي ودبي واصلت دعمها للتوسع، في حين أن التحركات المتوجهة إلى تخفيف قواعد الملكية الأجنبية عبر قطاعات الاقتصاد الوطني حظيت بالترحيب على نطاق واسع.