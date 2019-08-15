شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تطلق عروضاً على 8 مشاريع بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء شركة إعمار العقارية من ترتيب عروض عقارية، ستزيد من وتيرة التنافس بسوق عقارات التملك الحر، الذي يشهد منذ العام الماضي، قيام المطورين بطرح عروض لم يعهدها السوق منذ الطفرة العقارية في 2004.

وقالت المصادر إن العروض التي أطلقت عليها الشركة اسم (مجموعة كروز)، تستمر طيلة موسم الصيف الجاري.

وتشمل العروض عقارات جاهزة أو على وشك الإنجاز في 8 من مشاريعها المرموقة في دبي، وهي (وسط مدينة دبي، وخور دبي، والمرابع العربية 1 و2، وإعمار بيتشفرونت، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب ومرسى دبي)، بحسب صحيفة البيان.

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وترتكز عناصر الجذب التي صاغتها إعمار في العروض الجديدة، على إعفاء المستثمرين من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% من قيمة العقار، وإعفاء المستثمر من رسوم الصيانة والخدمات لمدة 3 سنوات.

وكانت شركة إعمار العقارية قد أطلقت في يوليو الماضي المرحلة الخامسة من "فلل إكسبو جولف" في موقع حيوي بجوار موقع "إكسبو 2020 دبي".

وأظهرت نتائج أعمال الشركة مؤخرا تراجع في الأرباح بنسبة 7.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.37مليار درهم مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار درهم في الربع المقابل من 2018.