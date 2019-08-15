تأرجح أسعار الذهب خلال أيام العيد وعيار 21 يفقد جنيهان ليسجل 700 جنيه



أحمد أبوعقيل

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس بقيمة جنيهان، ليبلغ سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 700 جنيها للجرام.

وشهد سوق الذهب تأرجًا كبير من بداية أغسطس الجاري بين الصعود والهبوط، حيث كسر حاجز الـ700 جنيه أول أيام العيد لسجل عيار 21 نحو 701 جنيه، بينما سجل عيار 18 نحو 601جنيه، وسجل عيار 24 نحو 801 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 5608جنيه.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونغ كونغ وانهيار لعملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقال نادي نجيب. رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن التوقعات الساعات القادمة تشير إلى احتمالية أخرى للانخفاض والتراجع فى الأسعار لجنى الأرباح، مضيفا" كل شئ قابل للتغير والسوق حساس جدا لأى تطور".

وأكد إيهاب واصف، المنسق الإعلامي لشعبة المشغولات الذهبية ونائب رئيس شعبة الذهب، أنه لا يمكن توقع أسعار الذهب لفترة طويلة تصل إلى 3 شهور أمر صعب في هذا القطاع ويفتقد للمصداقية.

وأضاف: "نائب رئيس الشعبة" أن الرؤية في القطاع تشير إلى وجود ارتفاع في سعر الذهب لكن لا يمكن التنبؤ بالسعر الحقيقى أو إعطاء افتراضات سعرية خلال فترة 3 شهور قادمة.

سعر الذهب اليوم الخميس

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عيار 18 سجل اليوم 600 جنيه للجرام.

عيار 21 اليوم 700 جنيه للجرام

عيار 24 سجل اليوم 800 جنيه للجرام.

حقق الجنيه الذهب الذهب ويزن 8 جرامات 5600 جنيها.

أوقية الذهب : 1520 دولار