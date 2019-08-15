شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر موالح ب710 ملايين دولار خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار ،وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 10 أشهر. وقال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ل" الخليج 365" أن الموالح تصدرت الصادرات الزراعية المصرية خلال نفس الفترة حيث تم تصدير 1.819 مليون طن بلغت قيمتها 710 ملايين دولار. أضاف حسين أن صادرات الموالح تمثل 42% من حيث الكميات التى تم تصديرها وتمثل 33% من قيمة الصادرات خلال نفس الفترة. Advertisements وقال ان صادرات البطاطس حلت فى المركز الثانى حيث تم تصدير 687 الف طن بطاطس بقيمة 256 مليون دولار تمثل 16% من الكميات و12% من قيمة الصادرات تليها صادرات البصل تم تصدير 530 الف طن بقيمة 180 مليون دولار تمثل 12% من الكميات و8% من قيمة الصادرات

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