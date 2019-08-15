البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 14342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2123 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 17606 نقطة. Advertisements كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 539 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1422 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.

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