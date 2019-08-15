شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% خاسرا 47.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6075.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.84% خاسراً 56.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6685.18 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.55% خاسراً 27.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4876.21 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 170.9 مليون سهم بقيمة 33.1 مليون دينار كويتى عبر 6518 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.30%، تلاه قطاعى الخدمات المالية والصناعة بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 4.96%، تليه شركة بيان للاستثمار بنسبة 3.53%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 2.83%، فيما تصدر سهم "آن ديجيتال سيرفس القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.27% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.87%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.72%.