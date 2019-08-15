شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.6% بختام التعاملات بضغوط هبوط كافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسرة 53.84 نقطة، لتغلق عند مستوى 9621.7 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 61.1 مليون سهم بقيمة 216.3 مليون ريال قطرى عبر 8742 صفقة، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 34 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.26%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%.