شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.27% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.27% خاسرا 35.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2795.76 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 217.3 مليون سهم محققة ما قيمته 168.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3456 صفقة ل34 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 28 سهما، واستقر سهم واحد.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.19%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.63%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.59%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.07%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.93%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.82%.