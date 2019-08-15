شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب ينخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 انخفاضا بقيمة جنيهين، ليبلغ سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 700 جنيها للجرام.

وقال نادى نجيب عضو شعبة الذهب، إن الأسعار العالمية تشهد تذبذب واضح خلال الساعات الماضية، وتراجعت فى الصباح ثم أخذت الأوقية فى الارتفاع مرة أخرى لتسجل 1520 دولارا للأوقية.

سعر الذهب فى مصر

سعر عيار 18 سجل اليوم 600 جنيه للجرام.

سعر عيار 21 اليوم 700 جنيه للجرام

سجل عيار 24 سجل اليوم 800 جنيه للجرام.

حقق الجنيه الذهب الذهب ويزن 8 جرامات 5600 جنيها.

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أوقية الذهب : 1520 دولار

وأضاف نادى نجيب لـ"الخليج 365"، أن التوقعات الساعات القادمة تشير إلى احتمالية أخرى للانخفاض والتراجع فى الأسعار لجنى الأرباح، مضيفا" كل شئ قابل للتغير والسوق حساس جدا لأى تطور".

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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