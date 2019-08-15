شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا مستقرة بعد عمليات بيع كثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد عمليات بيع كثيفة غذتها المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي، لكن المستثمرين يأملون فى تدخل البنوك المركزية لتيسير السياسية النقدية وتهدئة الأسواق.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى ، ليحقق بعض المكاسب بعد أن انخفض قرب أدنى مستوياته فى ستة أشهر والذى بلغه فى الجلسة السابقة.

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وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى هو الوحيد الذى انخفض بين المؤشرات الرئيسية مع تصدر شركات النفط الكبرى لقائمة الأسهم الهابطة مع نزول أسعار الخام.

وفيما يخص أنباء الأرباح، دفعت أرقام قوية أعلنتها شركة صناعة الجعة كارلسبرج ومجموعة الشحن إيه.بى مولر-ميرسك أسهم الشركتين الدنمركيتين للارتفاع.

والأسواق فى إيطاليا والنمسا واليونان مغلقة فى عطلة عامة.