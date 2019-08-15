رفع أسعار بعض الأنواع من السجائر

مصراوي أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، رفع أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجاتها من أصناف السجائر اعتبارا من أمس الأربعاء. وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن هذه الزيادة تأتي "وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة...

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