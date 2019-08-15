شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى يزور"التنمية الصناعية" لبحث إنشاءات مدينة النسيج فى السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية وفدا من جامعة جنوب شرق الصين "SEU والذى ضم فريق عمل من اساتذة الجامعة وخبراء استشاريون برئاسة وانج شنجبينج المسئول عن اجراء المسح الخاص بالمناطق الصناعية الصينية بالخارج لبحث سبل التعاون فى المجالات الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية والاستفادة من خبرات الجانب الصينى فى التنمية الشاملة والتخطيط العمرانى للمناطق الصناعية فى مصر.

وقال بيان للتنمية الصناعية اليوم، أن الاجتماع شهد استقبال وفد شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لمجموعة مانكاى الصينية برئاسة مايوجين رئيس الشركة و محسن الششتاوى نائب رئيس الشركة حيث تم الوقوف على اخر المستجدات وموقف أعمال الشركة فيما يتعلق بتطوير مدينة النسيج الصينية بالسادات وتذليل كافة العقبات التى تواجههم.

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة فى اطار اعدادها بحث شامل عن المناطق الصناعية لإبراز فرص الاستثمار الصناعى فى مصر للمناطق الصناعية بالدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق ومن بينها مصر وهو الحزام التنموى الذى يربط الصين بدول العالم والذى يعرف باسم طريق الحرير

وقال المهندس مجدى غازى بأن الهيئة ستقدم ملفا يتضمن شرح وافى للمناطق الصناعية بمصر للاستعانة به فى الدراسة التى تتم من الجانب الصينى وبيان سبل تطوير تلك المناطق والترويج لتلك المناطق استثماريا لدى الصين ودول طريق الحرير ..مضيفا ان الجانب الصينى افاد بموافاة الهيئة بالدراسات السابقة التى قامت بها الجامعة فى بعض الدول الأخرى.

واستعرض غازى خلال الاجتماع المقومات الاستثمارية التى تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثمارى جديد يرتكز على الاصلاحات التشريعية وتيسير الاجراءات للمستثمرين وعلى رأس تلك القوانين قانون حوافز الاستثمار وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، مضيفا أن قانون إدارة المناطق الصناعية الجديد جارى الانتهاء منه وسيرى النور قريبا.

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وأوضح أن الصين على راس قائمة الدول المصدرة لمصر , معربا عن امله فى تشجيع الشركات الصينية على ضخ استثمارات صناعية و اقامة خطوط انتاجها داخل مصر.

وقد قام رئيس الهيئة خلال الاجتماع باستعراض تخطيط مدينة كوم اوشيم الصناعية المتكاملة المزمع انشائها بنظام المناطق الايكولوجية الخضراء، حيث مستهدف أن تقام على أعلى المعايير التكنولوجية العالمية وباستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، كما ستشتمل على جامعة تكنولوجية ومنطقة خدمات لوجستية.

وأوضح مجدى غازى أن الهيئة فى هذا الصدد تستهدف عدة صناعات ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية و وذات التكنولوجيا الفائقة لجذب الاستثمارات اليها خلال المرحلة المقبلة بالمنطقة فضلا عن الصناعات كثيفة العمالة , وذلك فى اطار سعى الهيئة لتعميق التصنيع المحلى.

وأكد رئيس التنمية الصناعية، لوفد شركة مانكاى الصينية ،أأن أن الهيئة على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة التحديات التى تواجه الشركة سواء الخاصة بالهيئة أو التدخل لحلها لدى الاجهزة الاخرى، وتوفير التيسيرات اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية النسيجية بالسادات، وخاصة أن الشركة بدأت بالفعل فى الترويج والتعاقد المبدئى مع شركات صينية للعمل بالمنطقة.