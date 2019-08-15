شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية": إطلاق تجريبى لخريطة الأراضى الصناعية أونلاين أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة عن إتاحة خريطة الاستثمار الصناعى وكذلك الأراضى الصناعية أول سبتمبر القادم، إذ سيتم إطلاقها تجريبيا على المستثمرين وتعد الخريطة أول دليل للأراضي و المناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات.

وأضاف فى بيان له اليوم، أن الخريطة تشمل أراض المطور الصناعي متوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة، ويقوم المستثمر بالتقدم عليها أونلاين وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال اجراءات التخصيص، لافتا إلى أن الهيئة ستتولى عملية تحديث بيانات الخريطة باستمرار.

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وأوضح مجدي غازى، أن رؤية الهيئة بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية الجديدة المزمع إنشائها ستتم بناء على أنشطة صناعية محددة تستهدفها الحكومة للتقليل من الواردات لتغطية فجوة استيرادية لمنتجات بعينها من خلال تعميق التصنيع المحلي.